THE RESIDENCE AT TUI SENSATORI BARUT FETHIYE

A’la Carte, Tüm Gün Restoran Food Repertory Restoran Şık bir dekorasyona, geniş ve ferah bir ortama sahip olan ana restoran, zengin sunumları ile misafirlerine unutulmaz bir gastronomi...

A’la Carte, Ege & Akdeniz Mutfağı CUPHEA Open Air Bistro Sığla ormanları manzarası ile sahile yakın bir yerde konumlanan CUPHEA Open Air Bistro’da, Ege ve Akdeniz mutfağından en taze ve sa...

A’la Carte, Türk Mutfağı Asmani Restoran & Lounge Türk ve Osmanlı mutfağından geleneksel lezzetler sunan Asmani Restoran, kaliteli ve taze malzemelerle hazırlanan zengin menüsü ile...

Snack Executive Lobby Lounge Şık ve ferah alanlardan oluşan keyifli bir atmosfer sunan bar, gün boyu birçok farklı lezzeti sizlerle buluşturuyor. Sabahtan akşam...