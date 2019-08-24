THE RESIDENCE AT TUI SENSATORI BARUT FETHIYE

Akdeniz ile başbaşa kusursuz bir tatil
Tüm duyulara hitap eden sınırsız bir tatil imkanı sunan The Residence at TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye, eşsiz konumu ve özel ayrıcalıklarla hazırlanmış yaratıcı konsepti ile sizleri bekliyor.
Odalar
54 - 68 m2, Maks. 2 Kişi
Superior Double Oda
Şık ve modern detaylarla dolu odalarda ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşayın.
68 m2, Maks. 2 Kişi
Superior Double Swim Up Oda
Şık ve modern detaylarla dolu odalarda ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşayın.
62 m2, Maks. 2 Kişi
Superior Junior Süit
Rahat ve geniş alanlar sunan süit odalarda ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sizi bekliyor.
69-71 m2, Maks. 2 Kişi
Jakuzili Penthouse Süit
Lüks detaylarla tasarlanan süit odalarda ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını ayarlayın.
95 m2, Maks. 2 Kişi
Jakuzili Lake House Süit
Geniş kişisel alanlara sahip odalarda ayrıcalıklı ve şık bir konaklama deneyimi yaşayın.
78 m2, Maks. 2 Kişi
Lake House Swim Up Süit
Masmavi bir havuza açılan odalarda ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşayın.
Gastronomi
A’la Carte, Tüm Gün Restoran
Food Repertory Restoran
Şık bir dekorasyona, geniş ve ferah bir ortama sahip olan ana restoran, zengin sunumları ile misafirlerine unutulmaz bir gastronomi...
A’la Carte, Ege & Akdeniz Mutfağı
CUPHEA Open Air Bistro
Sığla ormanları manzarası ile sahile yakın bir yerde konumlanan CUPHEA Open Air Bistro’da, Ege ve Akdeniz mutfağından en taze ve sa...
A’la Carte, Türk Mutfağı
Asmani Restoran & Lounge
Türk ve Osmanlı mutfağından geleneksel lezzetler sunan Asmani Restoran, kaliteli ve taze malzemelerle hazırlanan zengin menüsü ile...
Snack
Executive Lobby Lounge
Şık ve ferah alanlardan oluşan keyifli bir atmosfer sunan bar, gün boyu birçok farklı lezzeti sizlerle buluşturuyor. Sabahtan akşam...
Havuz Bar
Watergate Bar
Masmavi havuzun yanı başında hizmet veren barda, yerli ve yabancı; alkollü veya alkolsüz birçok lezzetli içecek sizi bekliyor. Akde...
SPOR & EĞLENCE
Gün Boyu Spor ve Eğlence
Dünya standartlarında tasarlanan spor imkanlarının yanı sıra, ödüllü dansçıların etkileyici performansları ve animasyon ekibinin renkli etkinlikleri ile sıra dışı bir dünya sizi bekliyor.
SPA & WELLBEING
Tatilin Rahatlatıcı Etkisini Hissedin
Birbirinden kaliteli markalar ile yapılan cilt bakımları, ferahlatıcı terapiler ve profesyonel terapistler tarafından sunulan özel masaj ve bakım programları ile enerjinizi tazeleyin.
BALAYI
Fethiye’de Rüya Gibi Bir Balayı
Her an özel hissedeceğiniz keyifli ayrıcalıklar ve Fethiye’nin büyüleyici gün batımları eşliğinde romantik bir balayı sizi bekliyor.
GALERİ & PUAN
Son Güncelleme: 24.08.2019
LOKASYON
FETHİYE, MUĞLA
44 dk
DALAMAN HAVALİMANINA
UZAKLIĞI
15 dk
EN YAKIN ŞEHİR MERKEZİ
UZAKLIĞI
Kayıt Ol
SON HABERLER, ETKİNLİKLER ve FIRSATLAR İÇİN KAYDOLUN.